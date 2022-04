Pariser Polizist nach Todesschüssen in U-Haft

Nach tödlichen Schüssen eines Polizisten auf zwei Insassen eines Autos, das bei einer Kontrolle am Sonntag auf die Gesetzeshüter zugerast sein soll, befindet sich der Beamte in Untersuchungshaft. Der Polizist werde vernommen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Verweis auf die Staatsanwaltschaft. Die Spezialeinheit zur Überprüfung des Vorgehens der Beamten (IGPN), die "Polizei der Polizei", wurde eingeschaltet.