Großglockner Hochalpenstraße ab 27. April für Verkehr offen

An der Großglockner Hochalpenstraße ist am Montag der traditionelle "Durchstich" erfolgt. Die von Salzburger und Kärntner Seite vorgehenden Räumtrupps sind am Vormittag nahe des höchsten Punkts der Panoramastraße zusammengetroffen. Die Verbindung wurde damit vom Schnee befreit und wird samt der Stichstraße auf die Edelweiß-Spitze (2.571 Meter) und der Gletscherstraße (bis zum Gasthaus Schöneck) am Mittwoch, den 27. April, für die Sommersaison freigeben.