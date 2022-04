Siebenfachjackpot im Lotto: Am Mittwoch warten 10 Mio. Euro

Der achte Sechsfachjackpot der österreichischen Lotto-Geschichte hat am Sonntag wieder keinen Sechser gebracht, damit geht es am Mittwoch zum zweiten Mal um einen Siebenfachjackpot. Die Österreichischen Lotterien erwarten diesmal eine Sechser-Gewinnsumme von zehn Millionen, wie es am Sonntagabend in einer Aussendung hieß. Die "sechs Richtigen" wären 5, 13, 18, 28, 39 und 45 gewesen.