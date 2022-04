Die Geige als Kompass: Gidon Kremers 75er im Konzerthaus

Drei Tage vor Gidon Kremers 75. Geburtstag am 27. Februar hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Zwei Monate später ist die Welt eine andere. Am Samstagabend beging der aus Lettland stammende Ausnahmemusiker seinen Geburtstag im Wiener Konzerthaus. Natürlich selbst an der Geige, die ihm auch in dieser neuen Welt als sicherer Kompass gilt. Sein Repertoire ist russisch und endet in einem "dem Leiden der Ukraine" gewidmeten "Requiem" des Georgiers Igor Loboda.