Gebäude mit Corona-Infizierten in Shanghai blockiert

In Chinas größter Stadt Shanghai werden wegen Corona-Infektionen Maschendrahtzäune um einige Wohngebäude errichtet. Bilder von Arbeitern in weißen Schutzanzügen, die Eingänge von Wohnblöcken versiegeln und ganze Straßenzüge mit hohen grünen Zäunen absperren, verbreiteten sich am Samstag in den Sozialen Medien und lösten Fragen und Beschwerden von Anrainern aus.