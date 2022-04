Waldbrände in New Mexico treiben Tausende in die Flucht

Schwere Waldbrände haben im Norden von New Mexico Hunderte von Gebäuden zerstört und Tausende Menschen zur Flucht aus Bergdörfern getrieben. "Wir haben eine längere, gefährlichere und dramatischere Feuersaison vor uns", sagte Gouverneurin Michelle Lujan Grisham, gegenüber Reportern. Sie fügte hinzu, dass es in dem US-Staat nach dem "beispiellosen" Sturm von Freitag 20 aktive Brände gebe.