Weitere Schuldsprüche bei Schlepper-Prozess in Eisenstadt

Der Prozess gegen einen Teil einer großen Schlepperbande am Landesgericht Eisenstadt ist am Donnerstag mit neun weiteren Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Damit wurden alle 19 Angeklagten, die insgesamt rund 350 Personen nach Österreich gebracht haben sollen, zu Haftstrafen verurteilt. Zehn von ihnen waren schon am Mittwochabend schuldig gesprochen worden.