Matthias Mayer schreibt mit Super-G-Gold Ski-Geschichte

Matthias Mayer hat am Dienstag in Yanqing bei den Olympischen Winterspielen nicht nur österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 31-jährige Kärntner kürte sich wie schon 2018 zum Super-G-Olympiasieger und ist damit nach seinem Olympia-Abfahrts-Gold 2014 in Sotschi sowie Abfahrts-Bronze am Montag erfolgreichster alpiner Österreicher bei Olympia. Mayer gewann in 1:19,94 Minuten nur vier Hundertstel vor Ryan Cochran-Siegle (USA) und 0,42 vor Aleksander Aamodt Kilde (NOR).