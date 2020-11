Millionenfrage bei ORF-"Millionenshow" richtig beantwortet

Christoph Götzendorfer, Exportleiter aus Oberösterreich, hat am Montagabend als neunter Kandidat in der Geschichte der Sendung die Millionenfrage der ORF-"Millionenshow" richtig beantwortet. Um eine Million Euro reicher machte ihn die richtige Antwort C auf die Frage, ob für die "Waldorfschule" A) eine Märchensammlung, B) eine Reformpädagogin, C) eine Zigarettenfabrik oder D) eine Glaubensgemeinschaft namensgebend war.