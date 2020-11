Friedl und Dragovic in "Kicker"-Elf des Tages

Marco Friedl und Aleksandar Dragovic sind vom deutschen Fußball-Fachmagazin "Kicker" erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden. Die beiden österreichischen Verteidiger wurden für ihre Leistungen am Wochenende in der Bundesliga jeweils mit der Note 2 bewertet.