Trump gegen Biden: Wer wird nächster US-Präsident?

In der Nacht auf Mittwoch steuern die USA auf den Showdown eines monatelangen Wahlkampfs hin. Bei der Präsidentenwahl wird der republikanische Amtsinhaber Donald Trump vom Demokraten Joe Biden herausgefordert. In den Umfragen liegt Biden klar vorne, doch ist es wegen der hohen Anzahl von Briefwahlstimmen unklar, ob der Sieger bereits in der Wahlnacht feststehen wird. In sechs der 50 US-Staaten ist die Präsidentenwahl schlossen die Wahllokale bereits.

In Kentucky, Indiana, South Carolina, Vermont, Virginia und Georgia schlossen um 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MEZ) alle Wahllokale. Mit besonderer Spannung wurde das Ergebnis in der langjährigen republikanischen Hochburg Georgia erwartet, wo Umfragen ein knappes Rennen erwarten ließen. Georgia ist mit 16 Wahlmännerstimmen auch der größte Staat, in dem die Wahllokale schlossen.

Unterdessen zeigten Teilergebnisse aus der republikanischen Hochburg Kentucky überraschend hohe Werte für Joe Biden. Nach Auszählung von 12 Prozent der Stimmen lag Biden bei 47,5 Prozent, während Donald Trump 50,9 Prozent verbuchte. Bei der Wahl 2016 hatte sich Trump mit 62,5 zu 32,7 Prozent gegen seine damalige Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt.

Die Zahlen seien "nicht gut für Trump", sagte der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Rick Santorum im Fernsehsender CNN. Experten wiesen jedoch darauf hin, dass zunächst vor allem Briefwahlstimmen ausgezählt wurden, bei denen es Umfragen zufolge einen Überhang an Demokraten gibt. Besser sah es für Trump in Indiana aus, wo er nach Auszählung von sieben Prozent der Stimmen mit 64,6 zu 33,2 Prozent der Stimmen gegen Biden führte.

Angesichts der Corona-Pandemie mit über 231.000 Toten in den USA gaben in den vergangenen Wochen allerdings fast 100 Millionen Früh- und Briefwähler ihre Stimme bereits ab - oder knapp drei Viertel aller Wähler, die 2016 teilnahmen. Experten rechnen diesmal mit einer Rekordbeteiligung von rund 150 Millionen Wählern. Traditionell kommt eine hohe Wahlbeteiligung den Demokraten zugute.

Noch ist aber unklar, wie Trump bei einem knappen Ergebnis am Wahltag reagieren wird. Im Vorfeld der Wahl hatte er immer wieder die Briefwahl verteufelt und offen gelassen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Trump signalisierte, dass seine Anwälte bereits in Stellung sind. Fragen, ob er einen friedlichen Machtwechsel unterstützen würde, ließ er offen.

Nach einer Umfrage der Nachrichtenagentur AP waren die Coronavirus-Pandemie und die Wirtschaftslage die beiden wichtigsten Themen bei der Stimmabgabe für die US-Präsidentschaftswahl. Vier von zehn Wählern beschäftigte demnach die Pandemie am meisten, drei die Wirtschaft. Auf den weiteren Plätzen folgten das Gesundheitssystem, Rassismus, Strafvollzug, Einwanderung und Klimakrise.

Die Präsidentenwahl findet indirekt statt. Für den Sieg sind mindestens 270 Wahlmännerstimmen erforderlich, die auf Basis der Ergebnisse in den 50 Staaten und dem Hauptstadtdistrikt Washington D.C. vergeben werden. Der stärkste Kandidat bekommt dabei alle Stimmen des jeweiligen Staates. Gewählt werden auch alle 435 Abgeordneten im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatoren. Bisher hatten die Demokraten 235 Sitze im Repräsentantenhaus, die Republikaner 199. Die Demokraten hoffen nun, die republikanische Mehrheit von 53 Senatoren zu brechen und damit das gesamte Parlament unter ihre Kontrolle zu bringen.

Das FBI ging indes einer Welle mysteriöser Roboteranrufe am Tag der US-Präsidentenwahl nach, die die Angerufenen zum Zuhausebleiben auffordern. Das US-Heimatschutzministerium erklärte, das FBI habe Ermittlungen aufgenommen. Die Bundespolizei selbst lehnte eine Stellungnahme ab. Bei den Anrufen sagt eine Computerstimme: "Hallo, dies ist nur ein Testanruf. Zeit zu Hause zu bleiben. Bleiben sie sicher und zu Hause." Nach Angaben der Firma RoboKiller, die gegen die sonst oft für Werbung eingesetzten Roboteranrufe vorgeht, ist dieser Anruf in den vergangenen elf Monaten bereits millionenfach getätigt worden. Am Dienstag schnellte er auf der Liste der häufigsten Spam-Anrufe bis auf Platz fünf nach oben.