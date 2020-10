Proteste gegen Kulturstillstand in Italien und Deutschland

Den zweiten Tag in Folge haben in Italien Kulturschaffende gegen die Corona-Politik der Regierung und die Schließung von Theatern und Kinos protestiert. In Mailand, Turin, Genua, Rom und Neapel gingen am Freitag Tänzer, Sänger, Schauspieler, Theaterdirektoren und andere Beschäftigte der Kulturszene in großer Zahl auf die Straßen. In Deutschland protestierten Direktoren namhafter Kunstmuseen in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser.