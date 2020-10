Klimavolksbegehren sorgt für Livestream-Premiere

Das Klimavolksbegehren sorgt für eine Premiere im Parlament. Am kommenden Mittwoch wird sich der Umweltausschuss in einem Experten-Hearing mit den Anliegen der mehr als 380.000 Unterzeichner beschäftigen - und die Sitzung erstmals via Livestream ins Internet übertragen. Ausschussvorsitzender Lukas Hammer von den Grünen erwartet sich, dass die Forderungen nicht in der Schublade verschwinden, sondern in der Regierung nach und nachumgesetzt werden, wie er zur APA sagte.