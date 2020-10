Schauspielerin Lori Loughlin tritt Gefängnisstrafe an

Im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA hat die Schauspielerin Lori Loughlin (56) am Freitag ihre Gefängnisstrafe angetreten. Loughlin, die aus der Sitcom "Full House" bekannt ist, werde die zweimonatige Strafe in einer Haftanstalt im nordkalifornischen Dublin absitzen, berichteten "People.com" und andere US-Medien unter Berufung auf Behörden.

Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hatte Loughlin und ihren Ehemann, Designer Mossimo Giannulli, zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs verurteilt. Zudem müssen sie insgesamt 400.000 Dollar (rund 342.000 Euro) Strafe zahlen.

Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen.

Etliche wohlhabende Eltern waren ebenfalls angeklagt, Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen zu haben, um ihre Kinder an renommierten Hochschulen zu platzieren. In dem Skandal war auch Felicity Huffman (57, "Desperate Housewives") bereits 2019 zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt worden. Sie saß die Strafe im vorigen Oktober in derselben Haftanstalt wie nun Loughlin in Dublin ab.