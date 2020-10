Tirols LHStv. Geisler positiv auf Corona getestet

Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) ist mit dem Coronavirus infiziert. Ein am Montag durchgeführter Schnelltest habe ein positives Ergebnis erbracht, informierte am Montagabend die Pressestelle des Landes. Geisler weise grippeähnliche Symptome auf und werde in der Quarantänezeit im Homeoffice seinen Aufgaben nachkommen. Kontakt mit weiteren Mitgliedern der Landesregierung habe in den vergangenen Tagen nicht bestanden, hieß es.