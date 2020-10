Auböck verbessert Kurzbahn-Rekord über 400 m Kraul klar

Österreichs Schwimm-Ass Felix Auböck hat am Montag seinen zweiten österreichischen Rekord im Rahmen der Budapester International Swimming League (ISL) fixiert. Acht Tage nach seiner Bestleistung über 200 m Kraul luchste er Dominik Koll auch den nationalen Kurzbahn-Rekord über 400 m Kraul ab. Und das gelang Auböck spektakulär. In 3:37,48 Minuten verbesserte der 23-Jährige bei seinem Sieg für das Team NY Breakers Kolls Marke von der Rijeka-EM 2008 um gleich 2,34 Sekunden.

© APA (AFP)

Auböck übernahm bei Halbzeit des Rennens die Führung und markierte über seine Paradestrecke die bisher beste Zeit seit Beginn der heurigen ISL-Rennen Mitte Oktober. Der litauische Europameister Danas Rapsys war vergangene Woche rund 1,9 Sekunden langsamer. Am Dienstag startet Auböck über 200 m Kraul. Seine Landsfrau Caroline Pilhatsch wurde am Montag über 50 m Rücken in 26,53 Sek. für das Team Iron Dritte. Am Dienstag geht es für die Steirerin über 100 m Rücken.