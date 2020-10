Boiko Borissow positiv auf Corona getestet

Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow ist nach zwei negativen Coronavirustests positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Erst am Samstag war Borissows Quarantäne wegen Kontakten zu einem Corona-infizierten Vizeminister aufgehoben worden. Borissow schrieb, er habe bereits am Freitag alle Treffen und öffentlichen Auftritte für die kommenden Tage aufgeschoben. Er beklagte ein "allgemeines Unwohlsein", will aber "vorerst in Heimgenesung" bleiben, teilte er auf Facebook mit.