Kein Marquez-Comeback in dieser MotoGP-Saison

Marc Marquez wird in dieser Saison keinen MotoGP-Lauf mehr bestreiten. Beim Saisonauftakt in Jerez hatte sich Marquez den rechten Arm gebrochen und musste mehrfach operiert werden. Nach einem missglückten Comeback-Versuch nur eine Woche später fiel der Spanier für die folgenden Rennen aus. Wie der Deutsche Stefan Bradl im Gespräch mit ServusTV sagte, werde er als Ersatzmann für Marquez die Saison für das Honda-Werksteam zu Ende fahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Indes holte Takaaki Nakagami als erster Japaner seit 16 Jahren die Pole Position für einen MotoGP-WM-Lauf. Der 28-jährige Honda-Pilot nimmt den Grand Prix von Teruel am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) in Alcaniz in Reihe eins vor dem Italiener Franco Morbidelli (Yamaha) und dem Spanier Alex Rins (Suzuki) in Angriff.

Rins hatte vergangene Woche das erste von zwei Rennen in Alcaniz gewonnen. Sein Teamkollege und WM-Leader Joan Mir kam am Samstag im Qualifying nicht über Platz zwölf hinaus.

Nakagami, der erst diese Woche einen neuen, langfristigen Vertrag bei Honda unterschrieben hat, ist der sechste unterschiedliche Pole-Position-Mann in dieser MotoGP-Saison. Als bisher letzter Japaner hatte es in der Motorrad-Königsklasse 2004 Makoto Tamada auf den ersten Startplatz geschafft.