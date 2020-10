Ägypter wählen neues Parlament

In Ägypten findet am Samstag und Sonntag die erste Runde der Parlamentswahl statt. Rund 63 Millionen Wähler sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Mehrheit der 4.000 Kandidaten steht aufseiten der Regierung. Kritiker sehen in dem Parlament eine demokratische Fassade für die autoritäre Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der seit Jahren mit harter Hand gegen seine Kritiker vorgeht.

Viele Vertreter der zersplitterten Opposition sind inhaftiert, auch Dutzende Journalisten sitzen im Gefängnis. Die meisten Parteien haben wenig Unterstützung in der Bevölkerung. Beobachter schauen daher auch auf die Wahlbeteiligung als Gradmesser für den Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung. Am Wochenende soll in 14 Regierungsbezirken gewählt werden, am 7. und 8. November in den übrigen 13. Das Ergebnis wird am 14. Dezember erwartet.