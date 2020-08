Zwei Schwerverletzte bei Messerstechereien in Wien und Linz

Bei Messerstechereien in Wien und Linz sind am Wochenende zwei Menschen schwer verletzt worden In Wien-Favoriten trug ein 21-Jähriger Samstagnachmittag schwere Verletzungen im Oberkörperbereich davon. Ein 39-Jähriger hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung laut Polizei auf ihn eingestochen. In Linz attackierte ein Iraker in der Nacht auf Sonntag einen Rumänen. Dieser wurde schwer verletzt.

Das 21-jährige Opfer der Auseinandersetzung wurde schwer verletzt auf der Straße in Wien-Favoriten angetroffen und zunächst von Einsatzkräften der WEGA und später der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Der junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Auseinandersetzung ließ der afghanische Staatsbürger das Messer auf den Gehsteig fallen. Daraufhin hob es ein 40-jähriger Mann auf und reinigte es im nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden Verdächtigen an Ort und Stelle fest. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

In der Innenstadt von Linz wurde der 21-jährige Rumäne laut ORF Oberösterreich von einem 25-jährigen Iraker attackiert. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der APA erklärte, hat der 21-Jährige Schnittverletzungen im Gesicht, im Halsbereich und am Oberkörper erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

Die beiden Männer waren vor einem Lokal in der Linzer Landstraße in Streit geraten, der schließlich eskalierte. Ob der Rumäne mit einem Messer attackiert wurde, war vorerst unklar. Um welche Waffe es sich gehandelt hat, werde noch ermittelt, hieß es seitens der Polizei.

Das Motiv der Auseinandersetzung war Sonntagmittag noch nicht bekannt. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Tatort. Die Straße musste in diesem Bereich vorübergehend gesperrt werden.

In der Nacht auf Sonntag stach in einer Wohnung in Wien-Meidling zudem ein Jugendlicher mit einem Messer auf einen 22-Jährigen ein. Der Tat dürfte ein Streit über Drogen vorausgegangen sein, berichtete die Polizei. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung im Oberkörperbereich. Der 16-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.