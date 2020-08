Alkolenker fuhr nach Pkw-Absturz mit Motorrad in Lokal

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz absolvierte am Samstagabend die Salzburger Polizei in Zell am See. Sie wurde via E-Call verständigt, dass die "Crashsensoren" an einem Fahrzeug ausgelöst worden waren. Im Zuge einer Verortung wurde auf der Schmittenhöhe ein verunfallter "Pickup" gefunden. Allerdings war vom Lenker keine Spur. Er wurde später alkoholisiert in einem Lokal in Zell am See angetroffen.