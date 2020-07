Schriftsteller Milan Kundera gibt Archiv nach Brünn

Der Schriftsteller Milan Kundera überlässt seine Privatbibliothek und sein Archiv der Mährischen Landesbibliothek in Brünn (Brno). Das habe der 91-Jährige entschieden, teilte die wissenschaftliche Einrichtung am Donnerstag mit. "Ich denke, dass Bücher in die Bibliothek gehören, also ist es logisch, dass ich sie der Mährischen Landesbibliothek schenke", sagte Kundera der Mitteilung zufolge.