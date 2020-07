CO-Unfall durch mobiles Klimagerät in Wien-Brigittenau

Ein mobiles Klimagerät hat am Freitagnachmittag einen Kohlenmonoxidunfall (CO) in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau mit drei Verletzten verursacht. Ein Vater und seine beiden Kinder im Alter von neun und 13 Jahren mussten mit Vergiftungen ins Spital geflogen werden, berichteten die Wiener Berufsfeuerwehr und -rettung.