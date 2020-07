Täter bei Einbruch in OÖ in die Flucht geschlagen

Bei einem Einbruch am helllichten Tag in ein Zweifamilienhaus im Bezirk Wels-Land ist der Täter in die Flucht geschlagen worden. Die Pflegerin der Bewohner, eines betagten Ehepaares, überraschte den Mann. Als sie zu schreien begann, nahmen er und ein Komplize Reißaus. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag.