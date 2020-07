US-Kritik an Militärübungen im Südchinesischen Meer

Die USA haben derzeitige chinesische Militärübungen rund um eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer als Bedrohung für die Stabilität in der Region angeprangert. Das US-Verteidigungsministerium zeigte sich am Donnerstag "besorgt" über die am Vortag begonnenen Manöver an den Paracel-Inseln. Diese Operationen "destabilisieren die Lage weiter", warnte das Pentagon.