77-Jähriger stürzte in Tirol bei Bergtour 300 Meter ab: Tot

Ein 77-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag bei einer Bergtour in Bach in Tirol (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Der Mann befand sich mit seinem 50-jährigen Sohn beim Abstieg vom Vorderen Sonnenkogel, als er auf dem feuchten Steig an der Ostflanke ins Rutschen geriet. Daraufhin stürzte der Deutsche rund 300 Meter über teils felsdurchsetztes Gelände ab.