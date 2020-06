Zweijährige in Vorarlberg vor Ertrinken gerettet

Ein zweijähriges Mädchen ist am Donnerstagabend in der Dornbirner Ach vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Kind hatte in dem Gewässer in etwa 50 bis 60 Zentimeter tiefem Wasser gespielt, als es sich plötzlich in Rückenlage befand und Wasser spuckte. Aufmerksame Passanten bemerkten den Vorfall. Als sie dem Kind zu Hilfe eilten, war es bereits bewusstlos, so die Polizei.