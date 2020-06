Jan Kickert neuer österreichischer Botschafter in Rom

Jan Kickert, bisher Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen, ist der neue österreichische Botschafter in Italien. Der italienische Präsident Sergio Mattarella nahm Kickerts Beglaubigungsschreiben an, wie das Quirinal, das Büro des italienischen Staatsoberhauptes, am Montag in Rom bekannt gab.