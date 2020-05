Schwerverletzter nach Pkw-Überschlag im Waldviertel

Ein Pkw-Überschlag in der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) hat in der Nacht auf Donnerstag einen Schwerverletzten gefordert. Der 40-Jährige am Steuer war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ohne Führerschein unterwegs, das Auto nicht zum Verkehr zugelassen. Der Mann wurde in das Landesklinikum Horn eingeliefert.