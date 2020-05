Zwei schwere Arbeitsunfälle bei Holzarbeiten in Tirol

In Tirol haben sich am Mittwoch bei zwei Arbeitsunfällen zwei Männer bei Holzarbeiten schwer verletzt. In Neustift im Stubaital trennte sich ein 79-Jähriger, als er mit einem Bekannten in einer Hofwerkstätte an einer Tischkreissäge arbeitete, zwei Finger und eine Fingerkuppe an der linken Hand ab. Er war mit der Hand in das laufende Kreissägenblatt geraten, berichtete die Polizei.