87-jähriger Klagenfurter erschoss Ehefrau und sich selbst

Ein 87-jähriger Klagenfurter hat am Dienstag seine 83-jährige Ehefrau und sich selbst getötet. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg mitteilte, wurde bei der Tat in dem Haus im Stadtteil Viktring eine Schusswaffe verwendet. Die Tatortarbeit war am Dienstagabend noch im Gange, sie würde auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es von der Polizei.