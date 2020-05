Alle rumänischen 24-Stunden-Betreuerinnen Covid-negativ

Alle am Montag mit dem ersten Korridorzug aus Rumänien angekommenen Pflegekräfte sind Covid-19-negativ. "Die BetreuerInnen des ersten Zugs, der gestern angekommen ist, nehmen daher nun ihre Tätigkeit bei Familien in ganz Österreich auf", hieß es aus dem Fachverband der Wirtschaftskammer. Die rund 80 vorwiegend weiblichen 24-Stunden-Betreuerinnen waren am Montag angekommen.