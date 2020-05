Sonnwendfeier an Stonehenge-Kreisen fällt heuer aus

Die traditionelle Feier zur Sommersonnenwende im englischen Stonehenge fällt wegen der Pandemie in diesem Jahr aus. Zumindest online kann der Sonnenaufgang aber am längsten Tag des Jahres im Juni beobachtet werden, wie Stonehenge-Direktorin Nichola Tasker am Dienstag dem "Salisbury Journal" sagte. Bereits seit März ist das Weltkulturerbe der UN-Organisation UNESCO geschlossen.