Neue Runde der Post-Brexit-Gespräche Großbritanniens mit EU

Großbritannien und die EU starten am Montag die dritte Runde ihrer Gespräche über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit. In einer Videokonferenz am Nachmittag beraten zunächst der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost. Über die Woche verteilt finden dann Gespräche auf Expertenebene statt. Über die Ergebnisse soll am Freitag berichtet werden.