Irak will Demonstranten aus Gefängnis entlassen

Die neue irakische Regierung will die während der monatelangen Massenproteste verhafteten Demonstranten freilassen. Ministerpräsident Mustafa Kadhemi kündigte in einer Fernsehansprache am Samstag außerdem an, die Tötung von mehr als 500 Demonstranten seit Beginn der Proteste im Oktober aufzuklären und die Hinterbliebenen finanziell zu entschädigen.