Debatte über Lockerung des Grenzregimes in Deutschland

In Deutschland mehren sich die Stimmen für eine Aufhebung der in der Coronakrise verhängten Grenzschließungen und -kontrollen. Selbst aus den Reihen der Schwesterpartei CDU gab es am Donnerstag scharfen Protest gegen die Verlängerung der Maßnahmen durch den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU). Auch Christian Lindner, Chef der oppositionellen FDP, forderte eine Öffnung der Grenzübergänge.