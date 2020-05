24-jähriger Filmemacher in ägyptischen Gefängnis gestorben

In Ägypten ist ein junger ägyptischer Filmemacher im Gefängnis gestorben, der wegen Kritik an Staatschef Fattah al-Sisi in einem Musikvideo inhaftiert worden war. Der 24-jährige Shady Habash sei im Tora-Gefängnis in Kairo gestorben, sagte sein Anwalt Ahmed al-Chawaga am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die genaue Todesursache konnte er nicht nennen.