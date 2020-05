Duo sprengt Bankomat im weststeirischen Bärnbach

Im weststeirischen Bärnbach haben zwei Täter am Donnerstag in der Früh einen Bankomat außerhalb eines Einkaufszentrums gesprengt. Das Duo entkam mit Beute in unbekannter Höhe, trotz einer sofortigen Alarmfahndung unter Zuhilfenahme der Einsatzeinheit Steiermark und Diensthunden der Polizei. Nach Auswertung von Überwachungskameras verfügt die Exekutive nun über eine Personenbeschreibung.