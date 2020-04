15-Jährige in Detmold wegen Mordes an Bruder verurteilt

Für den Mord an ihrem dreijährigen Halbbruder ist eine 15-Jährige aus Detmold in Nordrhein-Westfalen zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Detmold blieben damit am Mittwoch unter der Höchststrafe des Jugendstrafrechts, weil das Mädchen voll geständig war. Der Prozess fand komplett hinter verschlossenen Türen statt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.