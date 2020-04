Trump: "Kann nicht über Gesundheitszustand Kims sprechen"

US-Präsident Donald Trump befeuert Spekulationen über eine schwere Erkrankung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un. Er habe "eine ganz gute Vorstellung" über den Status Kims, "aber ich kann jetzt nicht darüber sprechen", sagte Trump am Montagabend bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich weiß in etwa, wie es ihm geht", so Trump.