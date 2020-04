Großbrand in Hörbranz - Acht Personen waren eingeschlossen

Zu einem Großbrand auf einem Firmengelände ist es am späten Montagabend in Hörbranz (Bezirk Bregenz) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich zu Beginn des Löscheinsatzes noch acht Personen in dem brennenden Gebäude, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Handfeuerlöschern bekämpften. Verletzt wurde demnach niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laut der Polizeimitteilung wurde gegen 23.00 Uhr in der betroffenen Firma der Brandmeldealarm ausgelöst. Das Gebäude wurde durch die Polizei und die Ortsfeuerwehr evakuiert. Die Ortsfeuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz.

Nach rund dreistündigem Einsatz von insgesamt 100 Mann der Feuerwehren Hörbranz, Lochau, Möggers und der Feuerwehr Nüziders, die einen CO2-Löschzug stellte, war der Brand gegen 2.30 Uhr am frühen Dienstag gelöscht. Die Rettung war mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann vor Ort.

Nach Erhebungen an Ort und Stelle konnte der Brandherd in der Mühle der Firma lokalisiert werden, von wo sich das Feuer auf das Förderband und angrenzende Silos ausgeweitet hatte. Diese mussten in weiterer Folge von der Feuerwehr mittels CO2 befüllt werden, damit sich keine neuerlichen Glutnester bilden. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Es entstand erheblicher Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.