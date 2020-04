Bundesliga-Clubs hoffen auf rasches Ja zu Geisterspielen

Die Fußball-Bundesliga hat am Freitag Klarheit geschaffen, wie sie sich den Wiedereinstieg in den Ligabetrieb vorstellt. Ob die Geisterspiele wie erhofft ab Mitte Mai durchgeführt werden können, liegt nun in Händen des Sportministeriums und der zuständigen Behörden. Liga-Vorstand Christian Ebenbauer hofft auf eine baldige Reaktion der Behörden.