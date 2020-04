Fragile Waffenruhe in Libyen

In Libyen hat es nach UNO-Angaben mehr als 850 Verstöße gegen die Mitte Jänner ausgehandelte Waffenruhe gegeben. Eine "Waffenruhe" gebe es nur vom Namen her, kritisierte die amtierende UNO-Sondergesandte für Libyen, Stephanie Williams, am Donnerstag. Allein in der vergangenen Woche seien acht Zivilisten getötet und 49 weitere bei heftigen Kämpfen verletzt worden.