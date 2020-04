Fonds-Öffnung für alle Kulturschaffenden gefordert

Zahlreiche Interessensvertreter aus dem Kulturbereich fordern in einem Offenen Brief an die Politik, dass alle Corona-Hilfsfonds für alle Kunst- und Kulturschaffenden geöffnet werden. Es dürfe keinen Ausschluss und keine Rückforderungen wegen weiterer Unterstützungen durch andere geben, hieß es am Freitag.