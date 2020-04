Großeinsatz wegen Waldbrand in Klosterneuburg

Ein Waldbrand im Klosterneuburger Ortsteil Scheiblingstein hat am Sonntagabend mehrere Feuerwehren gefordert. Am Exelberg war im unwegsamen Gelände ein Jungwald in Flammen aufgegangen. 110 Helfer von neun Freiwilligen Feuerwehren, die auch von der Wiener Berufsfeuerwehr unterstützt wurden, standen im Einsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.