Schutzkleidung für Länder unterwegs

Die Bundesländer dürfen am Wochenende eine Lieferung Schutzkleidung erwarten. Nach einem paktierten Verteilungsschlüssel werden 1,9 Millionen OP-Masken, dazu größere Mengen Desinfektionsmittel und Untersuchungshandschuhe zugestellt, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag mit. In Oberösterreich ist Freitagfrüh eine Lieferung mit 13 Tonnen Schutzkleidung eingetroffen.