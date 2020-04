Armutskonferenz schlägt Sozialfonds mit 100 Mio. vor

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Damit bräuchte es keine neue gesetzliche Grundlage, sondern lediglich eine Erweiterung des Begriffs der "besonderen Lebenslage" bzw. eines "Härtefalls", hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Außerdem wird eine Erhöhung des Ausgleichszulagen-Richtsatzes auf 1.000 Euro vorgeschlagen, an dem sich Mindestsicherung und Arbeitslosengeld orientieren. "Einkommensarme müssen in der Corona-Krise als hoch verletzliche Gruppe eingestuft werden. Sie sterben um zehn Jahre früher als der Rest der Bevölkerung und weisen ein dreifach so hohes Krankheitsrisiko auf", betonte die Armutskonferenz.