300 Liter Säure ausgetreten: Werkzeughersteller evakuiert

300 Liter verdünnte Salpetersäure sind am Freitagnachmittag in der Härterei des Werkzeugherstellers Leitz in Riedau (Bezirk Schärding) ausgetreten. Rund 40 Mitarbeiter des Unternehmens mussten vorübergehend evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren rückten mit Atemschutzanzügen an, um die giftige Säure zu beseitigen, berichtete das Bezirks-Feuerwehrkommando Schärding.