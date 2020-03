USA mit weltweiter Reisewarnung für ihre Bürger

Die USA warnen ihre Bürgern vor sämtlichen Reisen ins Ausland. Das Außenministerium in Washington forderte am Donnerstag US-Bürger auf, in die USA zurückzukehren. Das Ministerium gab am Donnerstag einen weltweiten Reisehinweis der höchsten Stufe vier heraus. Im Ausland lebende Amerikaner sollen internationale Reisen ebenfalls vermeiden.