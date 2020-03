Land Salzburg zahlt ganze Kultur-Jahresförderungen aus

Kultureinrichtungen mit Fördervereinbarung mit dem Land Salzburg wird in den kommenden Tagen ihre gesamte Jahresförderung ausbezahlt werden. Das soll Liquiditätsengpässen vorbeugen und Arbeitsplätze absichern, teile Kulturlandesrat LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) am Mittwoch mit. Der Kulturbetrieb in Salzburg ist wie anderorts auch durch Veranstaltungsabsagen finanziell massiv betroffen.